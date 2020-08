Quarta-feira de caos em Jacarezinho; norte-pioneirenses se assustam com temporal (vídeos)

Ribeirão Claro, Jacarezinho e Bandeirantes foram as cidades mais atingidas

Granizo, rajadas intensas de vento, raios, quedas de energia elétrica, internet e árvores, destelhamento parcial de casas e comércios, tráfego interrompido por pelo menos meia hora na BR-369 entre Cambará e Jacarezinho e também na PR-431 no trecho para Ribeirão Claro. A situação entre sete e oito horas desta quarta-feira, dia 19, foi tensa no Norte Pioneiro, mas agora no final da manhã o sol apareceu.

O portal da entrada de Bandeirantes foi danificado.

Em Jacarezinho, o comércio fechou por conta da falta de eletricidade e pelo menos quatro carros foram atingidos por árvores.

Não houve pessoas feridas.

Corpo de bombeiros age com equipes reforçadas.

Mais informações a qualquer momento.