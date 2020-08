Norte Pioneiro em Revista Semanal

Novidades na coluna bem informada de Valdir Amaral

Agora é lei

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta semana a sanção do governador Ratinho à lei 20.264, que proíbe a posse, uso, fabricação, comercialização e transporte de cerol ou linha chilena, recurso utilizado nas brincadeiras de empinar pipa. “Já está em vigor essa lei, que foi criada para salvar vidas”, diz Romanelli.

Somente nos primeiros seis meses deste ano foram registradas 42 denúncias relacionadas ao uso e comércio de cerol. “A partir de agora, os infratores serão penalizados com multa e poderão responder criminalmente”, alerta. O projeto de lei, proposto ainda pelos deputados Dr. Batista (DEM), Gilson de Souza (PSC) e Coronel Lee (PSL), foi aprovado e revogou lei anterior, de outubro de 2009, que proibia apenas a fabricação e a comercialização.

Festa virtual

A tradicional Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde começou oficialmente na terça-feira, dia 28,em Siqueira Campos. Diferente das vezes anteriores, neste ano, por conta da pandemia, a festa acontece virtualmente.

A Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde é uma das maiores festas religiosas do Paraná. Todos os anos, a tradicional festa reúne mais de 150 mil pessoas. Em 2013 houve a proibição de vendas de bebidas alcoólicas nas dependências da festa, o que não afetou o andamento do evento. Este ano a proibição continua válida.

Polícia amiga

A Polícia Militar do Paraná surpreende mais uma vez e dá exemplo para o Brasil. A 2ª Companhia, do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) ajudou na realização do sonho de uma estudante de 12 anos, de Wenceslau Braz. Ela precisava de um celular para acessar as aulas online e decidiu encaminhou uma carta aos policiais da equipe da Rotam, onde expôs a situação difícil da família por conta das medidas de isolamento social. Ganhou da PM o aparelho e ainda vários alimentos doados pelos policiais. A entrega oficial aconteceu segunda-feira, dia 28.

Castração

A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan (PTB) e a diretora de Políticas Ambientais de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Fabiana Campos mantiveram encontro político nesta terça-feira (28), em Curitiba. Amante e defensora dos animais, a prefeita de Quatiguá reivindicou apoio no projeto de castração de animais, para evitar aumento do número de cães abandonados na cidade.

Equilíbrio

O prefeito de Cornélio Procópio (foto), Amin Hannouche (PSDB) demonstrou competência e equilíbrio para gerenciar a crise criada pela pandemia do novo coronavírus na cidade. Com o andamento da pandemia e, à medida que setores da economia tiveram as atividades retomadas, a Prefeitura programou medidas complementares para equilibrar proteção contra o vírus e manutenção de empregos. Uma dessas medidas foi a que estabeleceu critérios para os serviços essenciais (que não chegaram a fechar), como supermercados e farmácias entre outros, com maior controle, limitando a aglomeração e circulação de pessoas.

Transparência

Bandeirantes é o único município da região do Norte Pioneiro a alcançar a categoria ‘Satisfatória’ (superior a 80 pontos – com pontuação 90,5), por apresentar informações adequadas quanto à gestão dos recursos públicos relacionados à pandemia do coronavírus. Dos 399 municípios paranaenses, apenas 50 (12,5%) atingiram essa marca. O dado é parte de levantamento feito pelo Ministério Público do Paraná, a partir do CAEx (Centro de Apoio Técnico à Execução), que avalia os Portais de Transparência das prefeituras quanto à publicidade dos gastos ligados à Covid-19.

Boa fase

Sapopema vive uma fase muito boa na administração pública, o que tem gerado excelentes resultados, graças à parceira do o Governo do Paraná e o deputado Romanelli, que conquistou mais R$ 850 mil para obras de pavimentação asfáltica. Nos últimos anos, Sapopema já recebeu milhões de em recursos, que foram aplicados em asfalto, esporte, infraestrutura e saúde, dentre outras áreas.

Ciclovias

Para proporcionar mais segurança aos ciclistas, valorizar o esporte, o lazer e facilitar a locomoção, a Prefeitura de Carlópolis construiu faixas exclusivas para os ciclistas (foto principal), que agora ganharam ciclovias. Ao todo, são mais de 2 mil metros lineares, em cada lado da avenida, com faixas exclusivas delimitadas e bem sinalizadas, o que garante segurança e tranquilidade. O trajeto passa pela Avenida Elson Soares, Avenida Turística e rua Pedro Antônio Domingues. A previsão é de que outras ruas também ganhem ciclovias, em atendimento às sugestões feitas pela comunidade.





Pavimentação

A Prefeitura de Assaí (foto) iniciou essa semana as obras de pavimentação asfáltico de várias ruas da cidade. Desta vez, estão sendo beneficiados moradores da rua Bahia, na Vila Nova. Depois será a vez das ruas Mato Grosso, Sergipe e Santa Catarina serem recapeadas. A obra é realizada com recursos do IPTU, que é revertido em melhorias para as famílias de Assaí.

Sem parar

A Prefeitura de Uraí segue com os trabalhos, sem parar. Nesta semana, foi dado início ao serviço de recapeamento asfáltico em várias ruas da cidade. Nesta etapa, são contempladas a Avenida Brasil e o entorno da Rodoviária. Em breve, será realizado o trabalho de pintura de sinalização, para que as vias fiquem totalmente adequadas às normas da legislação de trânsito. Segundo a Prefeitura, o objetivo é deixar as ruas em melhores condições de tráfego, garantindo uma cidade mais bonita para moradores e visitantes.

Em obras

Já em Guapirama (foto), a Prefeitura terminou a obra de pavimentação da rua Ramiro Gonçalves Sebastião, esperada por muitos moradores. As recursos foram conquistados junto ao Governo do Paraná.

Feliz Aniversário

Quem comemora aniversário essa semana é o município de Santa Cecília do Pavão, que completou 60 anos, dia 28. Apesar de a comunidade não poder festejar como faz tradicionalmente, vale refletir sobre a data, já que aniversário simboliza renascimento, recomeço da vida.

Por isso, especialmente nestes 60 anos, é necessário cuidar uns dos outros, com carinho, atenção e amor, mas sempre com a distância necessária para proteger a si e aos demais. E, claro, sem esquecer a máscara de proteção facial e o álcool em gel. Parabéns, Santa Cecília do Pavão.