Norte Pioneiro em Revista Semanal

Golpe do pedágio

Sem trapaças Romanelli trava combate contra corrupção nas praças de pedágio paranaenses desde a década de 1990. “Não serão permitidas mais trapaças de empresários desonestos”, disse em videoconferência com o governador Ratinho Júnior e lideranças religiosas de Cornélio Procópio e Jacarezinho. As atuais concessões terminam em novembro de 2021. O Paraná terá o maior pacote de concessões de rodovias do País. O governo federal prevê investimentos de R$ 100 bilhões como leilão do novo Anel de Integração rodoviário com 4,1 mil quilômetros. Mobilização “Vamos reagir e nos mobilizar. Vamos defender uma concorrência limpa, que vença quem oferecer o preço mais barato, com maior volume de obras e no menor tempo previsto para execução. Nada de modelo híbrido. Isso é um perigo, pois é a manutenção do que temos hoje. Você quer isso para o Paraná? Pois se não quer, vamos nos mobilizar”, defende o deputado.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse que o pedágio não pode mais enganar o Paraná de novo. Segundo ele, o governo federal quer abandonar o sistema de menor tarifa e adotar o modelo híbrido para pedagiar 4,1 mil quilômetros de rodovias. Romanelli alerta que o modelo híbrido pretendido vai repetir os mesmos erros do passado. “Querem repetir o que já deu errado. Fixam uma tarifa com preço alto e leva a concessão quem oferecer a maior taxa de outorga em dinheiro para o governo federal, o que significa na prática uma tarifa muito mais alta”.

Ibaiti

O Lar São Vicente de Paulo, de Ibaiti, será reconhecido como entidade de utilidade pública estadual. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) apresentou projeto de lei que reconhece o trabalho do asilo, localizado na cidade do Norte Pioneiro. O asilo abriga atualmente 60 idosos que dependem de cuidados contínuos e diários. O espaço oferece ainda serviços de fisioterapia, nutricionista, psicologia, médicos, assistentes sociais, cuidadores, enfermeiras, e cozinheiras.

Abatiá (foto)

A prefeitura de Abatiá repassou para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), uma van para auxiliar no transporte de alunos especiais. O veículo foi cedido em comodato para garantir segurança, conforte e agilidade no transporte.

Arapoti

O IPCE (Instituto Paranaense de Ciência dos Esportes) iniciou a entrega de kits para incentivo à pratica esportiva nos municípios paranaenses. Em Arapoti, os kits entregues essa semana serão encaminhados às escolinhas esportivas para melhorar a qualidade dos treinos disponibilizados a jovens e adolescentes. O material contém bolas de voleibol, coletes, uniformes, bonés, mochila dentre outros materiais utilizados durante as práticas esportivas.

Siqueira Campos

O Comitê de Combate ao Coronavírus em Siqueira Campos tem novo presidente. Trata-se do advogado Anderson Adalton. Ele foi escolhido na última terça-feira, 1, para suceder o também advogado Gustavo Ferreira, nomeado para compor a equipe do prefeito Fabiano Lopes Bueno (PSB). Como primeiro ato oficial com o novo presidente, o comitê decidiu que a prefeitura deverá comprar 5 mil testes rápidos para Covid-19. O Comitê também exige a compra de mais EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e ampliação da fiscalização para diminuir as aglomerações na cidade.

Cornélio Procópio

Moradores da Vila América, em Cornélio Procópio, estão comemorando as melhorias feitas pela prefeitura nas ruas do bairro. Há muitos anos sem manutenção, o bairro, que é um dos mais antigos e tradicionais da cidade, amargava a tristeza conter um histórico de ruas esburacadas. Agora, a Vila América começa a ter uma nova realidade diante da obra asfáltica que está sendo realizado no bairro, mais uma grande obras com a assinatura do prefeito Amin Hannouche (PSD).

Bandeirantes (foto)

O governador Ratinho Júnior e o vice Darci Piana receberam nessa semana um pé vermelho. O empresário José Fernandes da Silva Júnior, o Zé Bolinha esteve em Curitiba para levar ao conhecimento das autoridades estaduais as possíveis propostas de trabalho como pré-candidato nas eleições de novembro. O deputado Romanelli também é um dos principais apoiadores da candidatura de Zé Bolinha., que acredita que esse apoio e parceria é fundamental para alavancar o desenvolvimento de Bandeirantes, como tem acontecido nas últimas gestões.

Joaquim Távora

O PSB,PSDB e PSD confirmam na nesta terça-feira, dia 8, que será o candidato do grupo à sucessão do prefeito Gelson Mansur Nassar (PSDB), de Joaquim Távora. Nos últimos anos, a parceira do prefeito com o deputado Romanelli tem sido de total sucesso. Tanto que a cidade se transformou em um gigantesco canteiro de obras. Difícil até para decidir quem poderá fazer um trabalho tão bom quanto o do prefeito Gelson. A convenção acontece no Centro de Eventos de Joaquim Távora, às 19 horas.

Carlópolis (foto)

Hiroshi Kubo e Doutora Ana (ambos do PSD) foram confirmados e vão concorrer à reeleição para a prefeitura de Carlópolis. O PSD também realizou convenção dia 31, confirmando o interesse em dar continuidade ao bom trabalho realizado pelo prefeito Hiroshi, sempre com o apoio incondicional da doutora Ana. A dupla tem na retaguarda o apoio do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli e do governador Ratinho Junior (PSC).

Quatiguá

Já o PTB de Quatiguá confirmou Adelita Parmezan como candidata à reeleição, em convenção partidária realizada na última segunda-feira, 31. Zé Vareta (PROS) completa a chapa, como candidato a vice-prefeito. A coligação é composta ainda pelo MDB, PT, PDT, PODE, PSB e PP. Já a Câmara Municipal será meta para 27 candidatos: 13 pelo PROS e 14 candidatos pelo MDB.