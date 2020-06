Norte Pioneiro em Revista

Criança Feliz

Projeto de lei apresentado terça-feira (2) na Assembleia Legislativa prevê a concessão de utilidade pública à Associação Projeto Criança Feliz de Siqueira Campos. Com o reconhecimento, a entidade poderá obter recursos junto aos órgãos estaduais para manutenção de suas atividades. O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), autor da proposta, adianta que o trabalho realizado pela instituição, criada por Giovano dos Santos em 2016, tem cunho beneficente e de assistência social. “Giovano é um jovem idealista e solidário que sonha em fazer algo em prol da melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens e idosos do município de Siqueira Campos e a instituição merece esse reconhecimento”, justifica.

Impacto corona

A prefeitura e o Sebrae estão pesquisando o impacto econômico da pandemia do coronavírus na economia de Arapoti. O objetivo é mapear a situação e coletar informações que embasem ações para a melhoria do ambiente de negócios e de ajuda às micro e pequenas empresas. Não é necessário se identificar. O questionário ficará disponível até 7 de junho. É importante a participação dos empreendedores, que podem responder as perguntas no link: https://bit.ly/pesquisa-campos-gerais

Atendimento Itinerante

Ainda em Arapoti, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou um programa de atendimento itinerante à população, com a proposta de apresentar informações sobre a formalização de negócios, acesso a crédito, orientações administrativas e outros treinamentos ligados à área do empreendedorismo disponibilizados à população pela Sala do Empreendedor. Os primeiros a usufruir do novo serviço foram os membros da associação de catadores que trabalham no Aterro Municipal.

Semana agitada

Em Cornélio Procópio, desde o início da semana, o prefeito Amin Hannouche (PSDB) promove uma série de reuniões com servidores da Regional de Saúde, Ministério Público e representantes da defesa civil, saúde e das vigilâncias sanitária e epidemiológica (foto abaixo). As reuniões se estendem também com empresários do comércio para a tomada de decisões referentes às medidas adotadas para conter o coronavírus. Segundo o prefeito, mesmo com a pandemia e o agravamento da doença, o trabalho não para.

Apoio tecnológico

A prefeitura de Quatiguá e a Secretaria de Educação deram início ao “Projeto de Apoio Tecnológico e Pedagógico”, com pesquisas e ligações diretas aos docentes para subsidiar as escolas municipais para as aulas não presenciais nesta época de pandemia. Também em Quatiguá, a prefeitura iniciou mais uma obra de asfaltamento no Jardim Cristal. A primeira que receberá galerias, meio fio, base e asfalto será a rua Manoel Morgado. Segundo a prefeita Adelita Parmenzan (PTB) “é mais uma ação de melhoria da infraestrutura urbana”.

Antes e depois

Abatiá,

(foto abaixo)

Emos moradores podem comparar o “antes e o depois” de várias obras realizadas pela prefeitura. Com a realização de serviços de pavimentação asfáltica, moradores das ruas Vicente Machado e Eloi Pereira podem comparar como eram as vias e como estão hoje, agora pavimentadas

Inauguração remota

O prefeito Acácio Secci (CDN), de Assaí, inaugurou o Centro de Inovação Tecnológica Regional Yoitiro Hiraiwa em parceria com o Sebrae, Centro Estadual de Ensino Profissionalizante e empresários da região. O espaço busca o desenvolvimento de negócios inovadores para Assaí e toda região. A inauguração foi feita por meio de uma live no YouTube, com a presença online de autoridades, representantes locais e regionais, respeitando as orientações das autoridades quanto aos cuidados para controlar o coronavírus. Ainda em Assaí, moradores de Paineira estão satisfeitos com a construção de uma ponte, que pôs fim definitivo ao problema dos agricultores e moradores daquela região. Essa é a 14ª ponte construída nesta gestão do prefeito Acácio Secci.

Cozinha Comunitária

A cozinha comunitária de Bandeirantes já está em atividade. Inaugurada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e construída em parceria com o Estado/Secretaria Estadual de Agricultura, a cozinha começou a distribuir refeições a pessoas e crianças em estado de vulnerabilidade social, matriculadas na rede municipal de ensino.

Horta Municipal

O prefeito Edimar Santos (PSD) e a primeira-dama Leizinha, de Santa Cecília do Pavão entregaram na semana passada os kits de verduras e refeição para idosos da Associação Voluntária de Assistência ao Idoso e a pessoas com necessidades especiais, beneficiários do Programa Bolsa Família, Família Paranaense e Benefício de Prestação Continuada. Foram distribuídos 50 Kits e 50 refeições. Por se tratar de um público de risco devido a pandemia da covid-19, a distribuição foi entregue nas domicílios, com todos os cuidados como utilização de máscaras, álcool em gel 70% e luvas. São 160 famílias atendidas pelo programa municipal coordenado pela Secretaria de Ações Públicas e Desenvolvimento Social, Agricultura e Meio Ambiente e Cras.

Muito trabalho

Em Uraí, junho começou com muito trabalho nas Secretarias de Obras e Urbanismo e Serviços e Transporte. Até mesmo no fim de semana, a prefeitura instalou uma academia ao ar livre na rodoviária, que ganhou também um parquinho para as crianças. Também foram iniciadas as obras de construção de meio fio no distrito Cruzeiro do Norte, nas ruas que vão receber asfalto. Ainda, na Escola Municipal Doutor João Ribeiro Junior, foi substituído o telhado das salas de aulas e realizados os serviços de drenagem e escoamento de água em locais onde ocorriam alagamentos.

Mutirão

A prefeitura de Japira e Secretaria de Saúde comunicam os proprietários de terrenos baldios, que os cuidados com o lixo é responsabilidade de todos. A prefeitura iniciou uma campanha de conscientização para diminuir focos do mosquito transmissor da dengue. A preocupação com os terrenos é necessária quando eles estão abandonados, com mato alto e principalmente sujo, 70% encontra nesta situação de abandono pelo proprietário. “A responsabilidade por estes terrenos é do proprietário que deve garantir que ele não traga transtornos para a população que vive nas redondezas”, alerta o prefeito Ângelo Vigilatto (PSD). Vale lembrar que a melhor maneira de evitar problemas com terrenos baldios é mantendo-os limpos e bem cuidados.

Turismo religioso

O prefeito de Joaquim Távora, Gelson Mansur Nassar e o vice Valdeci Azarias (ambos do PSDB) visitaram o primeiro-secretário Luiz Claudio Romanelli (PSB) e agradeceram o empenho na liberação de recursos para o asfaltamento de várias ruas, dentre elas, a que liga a área urbana ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus. O local é um dos principais roteiros dos católicos que fazem procissões e romarias, passando por estradas de terra da área rural de Joaquim Távora. Com a obra, além de beneficiar toda a comunidade, os romeiros terão muito mais segurança durante as procissões em direção ao Santuário, que já é considerado um dos maiores destinos do turismo religioso do Norte Pioneiro.

Conforto e segurança

Pacientes de Carlópolis, que aguardam por atendimento médico no posto de saúde central, agora vão contar com um espaço que vai promover conforto e segurança. A prefeitura iniciou a obra de construção de uma sala de espera, tanto para os pacientes que aguardam atendimento, quanto aos que vão ser transportados para outros centros médicos do Estado. De acordo com o prefeito Hiroshi Kubo (PSDB), o novo espaço (imagem principal) vai contar com 50 cadeiras estofadas, banheiros feminino e masculino e uma cozinha. A previsão para conclusão da obra é de quatro meses. “Em breve esses pacientes terão mais conforto e não ficarão mais expostos ao frio ou chuva”.

Vida Nova

Moradores do bairro Vida Nova, de Sapopema, vão receber duas novas academias de saúde. Em breve, devem ser inauguradas e os equipamentos instalados e prontos para uso dos moradores. Ainda em Sapopema, a prefeitura vai realizar o serviço de castração canina e felina para minimizar a superpopulação de cães e gatos. O prefeito Paulinho Branco (CDN) lembra que seguem as obras de manutenção na Vila Rural. Moradores da localidade enfrentam problemas com as irregularidades que foram aparecendo nas vias e a obra visa acabar com esse transtorno.

