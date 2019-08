Norte Pioneiro vai revolucionar economia e geopolítica do Paraná

Secretário concedeu entrevista exclusiva

Sandro Alex (fotos), o poderoso secretário de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL) do Paraná, tem ajustado um plano revelado integralmente agora, em entrevista exclusiva ao npdiario na sede do órgão em Curitiba, mas já antecipado sem detalhes durante a campanha eleitoral no ano passado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) vai mesmo revolucionar a economia do Norte Pioneiro, e com a efetividade de suas ações e a integridade dos protagonistas políticos, transformar o mapa estadual com ideias aparentemente simples e de conclusão factível.

A SEIL vai agir na PR-092, que é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Curitiba até a divisa com o Estado de São Paulo, na altura de Palmital.

A ação governamental, de acordo com Sandro Alex, pretende melhorar muito a PR-092, “nas costas de Ponta Grossa”, pelo trajeto passando pelos municípios de Doutor Ulisses até Almirante Tamandaré, objetivando precipuamente o Porto do Paranaguá e o o mercado mundial.

Do sul do Paraná para o norte do Paraná, a rodovia passa em Curitiba, Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Jaguariaíva(Campos Gerais), Arapoti(Campos Gerais), Wenceslau Braz(já Norte Pioneiro), Siqueira Campos, Quatiguá, Joaquim Távora, Santo Antônio da Platina- onde há o entroncamento com a BR-153, a Transbrasiliana, que corta o país da cidade de Marabá (PA) até Aceguá (RS) com 3.585 quilômetros de extensão – Barra do Jacaré, Andirá chegando em Palmital(SP).

Essa decisão política, de fato, vai alterar o quadro histórico de desenvolvimento econômico lento, “não é possível que outras regiões, como as de Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, continuem prosperando e o Norte Pioneiro prossiga sem esperança”, afirmou. Ampliando as possibilidades e oportunidades no NP , o Paraná verá alterada a situação geopolítica também.

“Vamos investir milhões para melhorar a infra-estrutura e abrir de vez o progresso; empresas querem aeroportos funcionando, estradas boas, acesso rápido para exportação via portos, não há outros caminhos”, adicionou.

Melhorias na 092 serão feitas também por Dr.Ulisses chegando até Almirante Tamandaré visando Porto de Paranaguá

Sandro admitiu ter havido decisões na gestão passada na secretaria que teriam quase comprometido o orçamento pois foram liberados recursos públicos para prefeituras investirem em estradas nas zonas urbanas e não em rodovias, que seriam o destino correto, mas preferiu não polemizar. O fato é que existe uma “bomba-relógio” que poderá explodir a qualquer momento. Aditivos seriam o estopim.

Lembrou de problemas nas licitações na 323 e 280 com a construtora Odebrecht, e criticou de forma mais enfática a concessionária Econorte, “a região ficou refém de uma pedageira indecente”, lascou, lembrando que as futuras concessões, em 2021, terão empresas da Europa, Ásia e América e que as outorgas serão efetivadas mediante outros formatos, com mais cuidados e exigências em relação ao preço das tarifas e às obras a serem desenvolvidas nos trechos após a concorrência.

Participaram da entrevista a secretária-executiva da SEIL, Daniele A. Santos, os jornalistas Valcir Machado e Valdir Amaral, e os empresários Edinho Vieira e Guilherme Muniz.

Sandro Alex Cruz de Oliveira mais conhecido como Sandro Alex, completará 47 anos em novembro, é um radialista, advogado e político brasileiro filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Foi eleito deputado federal para três mandatos e foi membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Atualmente é secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná.

Biografia – Filho de Nilson de Oliveira, é irmão do também político Marcelo Rangel. Começou sua vida profissional no rádio, até que prestou vestibular e cursou direito, formando-se na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi candidato a prefeitura de Ponta Grossa nas eleições de 2008, perdendo para Pedro Wosgrau Filho do PSDB.

Em março de 2016, anuncia sua saída do Partido Popular Socialista (PPS) e o ingresso no PSD. Em 17 de abril de 2016, votou pela abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff.

Em 14 de junho de 2016, votou a favor da cassação do Deputado Eduardo Cunha no comitê de ética da Câmara dos Deputados. Foi reeleito à Câmara dos Deputados em 2018.

Com a eleição de Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado, Alex foi anunciado como secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, licenciando-se da Câmara dos Deputados.