Nova diretoria toma posse no Rotary Club de Siqueira Campos

Devido à pandemia da Covid-19 o evento foi restrito aos rotarianos

Nesta quinta-feira, dia nove, o novo conselho do Rotary Club tomou posse na sede em Siqueira Campos.

De acordo com as informações, as novas representações ficaram divididas em:

Presidente: Robson Oscar de Oliveira;

Robson Oscar de Oliveira; Vice-presidente: Ruan Arsênio Manuel;

Ruan Arsênio Manuel; Secretário: Rafael Adolfo de Lima Souza;

Rafael Adolfo de Lima Souza; Tesoureiro: Luiz Carlos dos Santos.

Até o momento o grupo era presidido por Lourival de Souza, o qual atuou no ano de 2019 e 2020.