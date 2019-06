Nova Fátima solicita ambulância para deputado Cobra Repórter

Deputado se colocou à disposição

O deputado estadual Cobra Repórter recebeu, recentemente, o prefeito de Nova Fátima, Carlos Messias (Carlão), que solicitou uma ambulância para o município.

Ele entregou ao parlamentar um ofício com a demanda.

“Já encaminhei o ofício e vou acompanhar de perto o processo para que o veículo seja destinado para Nova Fátima o mais rápido possível”, afirmou Cobra Repórter.

Na ocasião, o chefe do executivo também convidou o deputado para uma festa que acontecerá no município no dia 14 de julho.

Cobra Repórter disse que vai fazer o possível para prestigiar o evento.