Novo asfalto na região central de Tomazina

Prefeitura investe R$ 900 mil em obras de infraestrutura e mobilidade urbana

Obras de mobilidade urbana estão transformando a região central de Tomazina. Na operação, a prefeitura já pavimentou quase 8.000 m² de ruas. O montante investido de aproximadamente R$ 900 mil provém do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

O asfalto novo contemplou a aplicação de asfalto nos trechos das ruas Felipe Miguel de Carvalho, Tácito Corrêa, Tenente Ubaldo e Antônio Franco. O ciclo de benfeitorias incluiu ainda, obras de drenagem, meio fio e toda a sinalização e pintura das faixas viárias.

Com muita responsabilidade e dedicação, colocamos a casa em ordem para poder intensificar as obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Asfalto é sempre prioridade”

Além da pavimentação asfáltica, a prefeitura de Tomazina vem realizando outras importantes intervenções no município que vão trazer benfeitorias na mobilidade urbana, lazer e educação, como a série de obras de calçamento que vem sendo realizada no Bairro Alto II, Jd. Santo Antônio II e Distrito do Sapé. A instalação da academia ao livre no bairro Barro Preto e a reforma nas instalações da Escola Municipal Ademar Haruo Ishii.