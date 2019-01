Novo caminhão para atendimento à Agricultura em Andirá

Para melhor atender os bairros da cidade

Nesta gestão da Prefeita Ione Abib, tem sido articuladas importantes conquistas no campo da renovação da frota. Vários veículos de pequeno, médio e grande porte já foram conquistados nestes últimos dois anos para dar suporte às diversas Secretarias que compõem o governo municipal, adiantando e dinamizando, assim, os trabalhos em benefício da comunidade.

Na quinta-feira, dia 24, a Prefeita Ione Abib anunciou mais uma conquista: um caminhão basculante zero quilômetro, que estará à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para atender às demandas nos bairros rurais de Andirá.

O veículo, que acaba de chegar e já se encontra no pátio da Prefeitura, foi conquistado do final do ano passado, graças à mobilização e articulação política do então deputado estadual Evandro Júnior, que além deste, também foi responsável por outras importantes conquistas para a cidade, entre as quais, o campo de grama sintética, pista de caminhada e pista de Skate que estão sendo construídos próximo à Casa da Memória. A Prefeita fez questão de destacar que este e outros veículos conquistados são a custo zero, ou seja, via emenda ou articulação parlamentar. Não foi preciso fazer nenhum financiamento para a aquisição.

Ela lembrou que nestes dois anos já foram conquistados rolo compressor (que Andirá não tinha), retroescavadeira, motoniveladora, caminhões, ônibus, ambulâncias, vários carros para atendimento nas diversas Secretarias. Os novos veículos fazem parte da visão da gestão municipal em buscar a fundo perdido as conquistas para a comunidade, ampliando, assim, a atenção e garantia de direitos ao povo.