Novos loteamentos de W. Braz também terão iluminação LED

Os novos loteamentos de Wenceslau Braz, que ainda não contam com a iluminação LED, em breve receberão o benefício. A instalação da nova iluminação não aconteceu justamente por se tratarem de residências com implantação recente, mas a prefeitura já trabalha nos trâmites para que a questão seja sanada.

“O que aconteceu é que a georreferenciamento feito lá em 2017 quando começamos o projeto, por algum motivo não visualizou esses espaços como áreas habitadas, mas já temos um protocolo junto à Copel para que a instalação nesses bairros aconteça nas próximas semanas e em breve seremos a primeira cidade 100% LED do Paraná”, explica o prefeito Paulo Leonar (foto abaixo).

“Este sem dúvida é um dos projetos mais ambiciosos e inovadores da história de Wenceslau Braz. Hoje somos referência neste quesito e nosso modelo para desenvolvimento e aplicação deste projeto já está sendo copiado por vários outros municípios que se espelham em nós para também desenvolver projetos similares. Agradeço ao esforço de toda nossa equipe, que correu muito e trabalhou dia e noite para que nosso município hoje tivesse essa iluminação de primeiro mundo”, assinala o prefeito.

Paulo Leonar, inclusive, palestrou no 1º Encontro Paranaense de Eficiência Energética, evento realizado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) durante o mês de dezembro em Curitiba. A fala do prefeito teve como objetivo justamente explicar a experiência do município com a iluminação LED.

Wenceslau Braz também estará em propagandas institucionais da Copel sobre o tema, mais uma vez sendo apontado como referência no quesito iluminação pública. Vale lembrar que as lâmpadas estão em toda zona urbana (com exceção aos locais já citados), vilas rurais e outros pontos da zona rural. No total foram mais de 2 mil lâmpadas LED instaladas.

Na língua portuguesa, a palavra LED significa diodo emissor de luz. Trata-se de um componente eletrônico capaz de emitir luz visível transformando energia elétrica em energia luminosa. Esse processo é chamado de eletroluminescência.

O primeiro LED foi criado em 1963 pelo engenheiro e inventor Nick Holonyak e era capaz de emitir apenas a cor vermelha. Com o passar dos anos e com o desenvolvimento da tecnologia, novas cores de LED foram desenvolvidas. Diferentemente do laser, o LED não emite luz monocromática, mas sim uma faixa pequena de determinadas cores.

Os LEDs são feitos de materiais semicondutores. Substituindo alguns dos seus átomos por outros em um processo chamado de dopagem, é possível controlar a cor emitida pelo dispositivo. Confira os exemplos a seguir: Esses dispositivos normalmente operam com tensões elétricas entre 1,5 V e 3,3 V. Os LEDs brancos, também conhecidos como RGB (do inglês, red, green e blue) são formados por três LEDs: um vermelho, um verde e um azul.

Atualmente, é comum encontrar televisores que utilizam a tecnologia LED em seus painéis. Essa popularização deve-se a alguns fatores, como:

Baixo consumo de energia elétrica, em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes;

em relação às lâmpadas convencionais incandescentes e as lâmpadas fluorescentes; Alto rendimento , ou seja, baixa dissipação de energia;

, ou seja, baixa dissipação de energia; Essa tecnologia é produzida com materiais semicondutores, como o silício, causando menos impactos na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio;

na natureza do que as tradicionais lâmpadas de mercúrio; Vida útil mais longa, podendo ultrapassar facilmente 100 mil horas de uso.

Tendo em vista tais qualidades, é possível perceber que optar por lâmpadas de LED pode ser uma escolha interessante para a iluminação pública e residencial, pois elas são capazes de trazer mais economia e menos desgaste ambiental.