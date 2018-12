Núcleos de Educação do NP recebem novos carros

Jacarezinho, Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz

A governadora Cida Borghetti entregou nesta terça-feira (18) 28 veículos para complementar a frota dos Núcleos Regionais da Educação (NRE) e reforçar o trabalho diário dos profissionais que precisam se deslocar até as 2.150 escolas estaduais. Na mesma solenidade foram entregues motos e vans para a Polícia Militar.

De acordo com a governadora Cida Borghetti, os 32 núcleos de educação do Estado, incluindo Jacarezinho, Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz estão recebendo um veículo novo. “Hoje entregamos 28 e em janeiro serão entregues mais quatro carros”, disse a governadora. “Temos escolas em todas as regiões, algumas em locais bastante distantes dos núcleos. Carros mais novos e potentes são essenciais para que os profissionais possam chegar até as escolas, em todos os municípios, garantindo mais qualidade à educação paranaense”, afirmou Cida.

“Esses veículos novos vão contribuir para o atendimento com muito mais segurança e qualidade para os nossos profissionais que trabalham como extensão da Secretaria da Educação, atendendo todas as regiões do Estado”, disse a secretária da pasta, Lucia Cortez.

Os 28 veículos entregues nesta terça-feira são modelo Volkswagen Voyage, adquiridos via pregão eletrônico, pelo preço individual de R$ 53 mil, totalizando investimento de R$ 1,4 milhão.

FINALIZAÇÃO – Em janeiro serão entregues quatro Volkswagen Gol 1.6 para atender os Núcleos Regionais de Educação (Curitiba, Área Metropolitana Norte, Área Metropolitana Sul e Paranaguá). O preço individual é de R$ 49 mil, somando R$ 196 mil em investimentos. A nova entrega completará a nova frota dos 32 núcleos do Estado.

Todos os veículos são adquiridos com recursos do tesouro do Estado. O investimento total é de R$ 1.680.000.