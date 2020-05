Ofertadas vagas na área de saúde em 12 municípios do NP

As inscrições estão abertas para ajudar combate ao Covid-19

O Governo do Estado está com vagas abertas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e estudantes da área da saúde que queiram atuar como bolsistas em ações de prevenção e combate ao coronavírus. Serão ofertadas vagas para atuar em 31 cidades do Paraná.

São 12 cidades do NP que serão beneficiadas: Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santana do Itararé, Carlópolis, Ribeirão Claro, Andirá, Siqueira Campos, Ibaiti, Quatiguá, Tomazina e Wenceslau Braz.

As inscrições estão abertas desde a última quarta-feira, 29 de abril, e o envio da documentação é todo online. O critério de escolha dos bolsistas será por ordem cronológica de inscrição.

Para acessar o edital completo, clique AQUI

Desenvolvido em parceria entre a Superintendência Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Araucária, o novo edital faz parte da 3ª demanda complementar do Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Novo Coronavírus. Atualmente chega a 660 o número de bolsistas contratados.

“A divulgação dos editais tem garantido o reforço no combate ao coronavírus em todo o Estado por meio da contratação de profissionais e estudantes. A iniciativa inédita no Brasil é uma forma inovadora de prevenção a pandemia”, destacou superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Aldo Bona.

TELEMEDICINA – O edital prevê vagas para médicos bolsistas, regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina, atuarem no aplicativo Telemedicina Paraná. A carga horária prevista poderá ser de 20 ou 30 horas semanais no modo de trabalho remoto.

O serviço de atendimento de saúde online possibilita o suporte para diagnóstico clínico de forma remota, permitindo a interpretação de exames e a emissão de laudos médicos e evitando aglomerações em Unidades de Saúde e Postos de Atendimento.

“A Telemedicina Paraná vai transformar o atendimento médico para a população, desburocratizando e ampliando o acesso à ferramenta”, destaca o professor do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ricardo Zanetti Gomes. “O modelo criado pelo Estado permite utilização de vídeo chamada, fato que aproxima ainda mais o médico do paciente”, afirma ele.

VAGAS REMANESCENTES – A demanda complementar também oferece vagas remanescentes das chamadas anteriores, para profissionais atuarem nas Regionais de Saúde, postos rodoviários de divisa, Departamento Penitenciário e nas Centrais de Informação.

http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2020/2020_CP09_CoronaVirus_3aComplementarBolsistas.pdf