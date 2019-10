Emprego para Cozinheira em Santo Antônio e Pinhal

Início imediato

O Grupo Martins com sede em Santo Antônio da Platina abriu recrutamento para vaga de Cozinheira.

São duas vagas disponíveis, sendo uma para Santo Antônio da Platina, e outra para Ribeirão do Pinhal.

Os requisitos para participar do processo seletivo são:

– Experiência em cozinha comercial ou industrial.

– Ensino médio completo.

Atribuições:

– Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições sob supervisão. Auxiliar e servir refeições.

– Auxiliar na higienização de louças e utensílios de cozinha em geral.

– Preparo de molhos, massas e recheios para produção.

Os interessados deverão encaminhar até dia 10/10 um currículo para o e-mail: [email protected]