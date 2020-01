Oposição é favorita na eleição majoritária em Cambará

Haggi Neto deve desistir da reeleição

A gestão errática, desagregadora e incompetente de Haggi Neto (MDB) em Cambará, apesar dos apoios que ainda possui, tem pouco mais de nove meses para fazer o que prometeu na campanha eleitoral: Progresso, desenvolvimento econômico, bem-estar social, empregos, melhorias na educação e saúde, entre outros. Seria um milagre, o que até os mais ingênuos não acreditam. Assim, oposicionistas têm em 2020 uma chance enorme de limar de vez o prefeito atual e colocar no lugar gente eficiente à frente do governo municipal.

O grupo mais forte, hoje, é o liderado pelo empresário Luis Antônio Dias (Certano), que pode ser o postulante. Há quem afirme,porém, que Luisinho, como é conhecido, vai preferir permanecer no comando sem necessariamente ser o principal nome no pleito do próximo dia quatro de outubro.

Márcio Albertini, Guto Silva e Walcir Joaquim

Entourage de Ratinho Junior não confia em Neto, que sempre foi oposição desde que o correligionário Roberto Requião saiu do Palácio Iguaçu, de onde se depreende que o grupo do governador preferirá apoiar políticos mais novos e sem traços de corrupção ou verborragia.

Despontam, assim, os vereadores Walcir Joaquim e Márcio Albertini (que ficaram como segundo e terceiro mais votados na câmara). Walcir, por exemplo, cumpre o segundo mandato, tem 49 anos, casado, dois filhos, e é professor. Sem rejeição praticamente zero.

A oposição em Cambará gostaria que Neto fosse candidato à reeleição para facilitar a vitória. Porém, é provável que seja abandonado nas próximas semanas e preterido por um nome de maior densidade para evitar um fiasco nas urnas.