Ovelhama 2020 será melhor trilha de todos os tempos

Evento acontece entre os dias 13 e 15 de março em SC

Preparem os motores para a melhor trilha de todos os tempos. Estão abertas as inscrições para a 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha, encontro de trilheiros que promete reunir mais de 3,5 mil pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs, sorteando 15 motos 0km, totalizando cerca de R$ 180 mil em prêmios.

O evento acontece entre os dias 13 e 15 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina.

Além das trilhas de aproximadamente 60km para cada tipo de veículo, uma das novidades deste ano é o Desafio Kids, que tem como objetivo incentivar as crianças na prática da modalidade. Os visitantes ainda poderão desfrutar de feira de negócios, apresentações de manobras radicais e demais atrações da Festa da Ovelha, como shows nacionais com Maiara e Maraisa e Gian e Giovane.

Fora o percurso que atravessa belas paisagens da região, um dos momentos mais aguardados é o tradicional sorteio feito entre os participantes. Para o evento principal, serão 13 motos 0km: 10 Honda CRF 230F e 3 Minimotos Pro Tork TR50F. Quem garantir vaga antecipada concorre a todas elas, mas quem deixar para o dia, disputa apenas cinco CRF 230F. Já para o Desafio Kids, mais 2 Minimotos Pro Tork TR50F.

Por isso, vale a pena fazer a inscrição através do link https://eventos.sportbay.com.br/eventos/2, pelo investimento de R$ 110. Na hora, o valor sobe para R$ 130. Lembrando que todos ganham café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha. Já a trilha das crianças sai por R$ 60 para quem garantir antes e por R$ 70 no local.

O Ovelhama Trail Club está comprometido a realizar uma edição histórica, pensada no trilheiro e nas pessoas que o acompanham. Segundo o presidente do clube, Edemir Melo, a expectativa é excelente. “Temos nomes de peso nos apoiando, como Pro Tork e Honda. Nosso último evento reuniu mais de 3,8 mil trilheiros, o que nos animou a investir e fazer algo ainda melhor. Venham prestigiar”, destaca.

Acompanhe as novidades da 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha através do Facebook: www.facebook.com/Ovelhama-Trail-Club

11ª Pro Tork Trilha da Ovelha

Data: 13 a 15 de março

Local: Ginásio de Esportes de Campo Alegre (SC)

Inscrições antecipadas: R$ 110 – https://eventos.sportbay.com.br/eventos/2 ou ainda na Pro Sport – em Campo Alegre. Concorre a 13 motos 0km: 10 Honda CRF 230F e 3 Minimotos Pro Tork TR50F

Inscrições no local: R$ 130. Concorre a 5 Honda CRF 230F

Benefícios: camisa para os 2.500 primeiros inscritos, além de café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha para todos

Desafio Kids*

Data: 14 de março

Local: Ginásio de Esportes de Campo Alegre (SC)

Inscrições antecipadas: R$ 60 – https://eventos.sportbay.com.br/eventos/2 ou ainda na Pro Sport – em Campo Alegre. Concorre a 2 Minimotos Pro Tork TR50F

Inscrições no local: R$ 70. Concorre a 2 Minimotos Pro Tork TR50F

*Para crianças com até 14 anos.

Sobre o Ovelhama Trail Clube: Surgiu no ano de 2010, após um convite da Prefeitura de Campo Alegre (SC), para que motociclistas organizassem um encontro de trilheiros durante a tradicional Festa da Ovelha. O primeiro evento foi um sucesso, com 270 participantes. Desde então, não parou de crescer. Em sua última edição, reuniu mais de 3,8 mil trilheiros de todo o país. A entidade organiza diversas ações sociais com o objetivo de ajudar a comunidade na qual está inserida, tendo um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento da cidade.

A 11ª Trilha da Ovelha tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.