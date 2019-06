Palestra sobre drogas em Ribeirão do Pinhal

Polícia Civil e CRAS

A Polícia Civil do estado do Paraná, em parceria com o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), em Ribeirão do Pinhal, ministraram uma palestra sobre o tema “Drogas – efeitos noviços” no bairro rural de Triolândia.

O evento ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 26, no Colégio Estadual do Campo Jorgina Batista de Paula, como parte da programação de conscientização de alunos na semana de combate às drogas, e tendo como público-alvo o corpo discente dos ensinos fundamental e médio.

Alunos de idades entre 11 e 17 anos puderam participar.

A exposição, ministrada pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho (fotos) , debateu temas importantes, como conceito e classificação de drogas, profilaxia do consumo, enfocando nos principais narcóticos comercializados no Brasil, lícitos e ilícitos, seus efeitos e, principalmente, em um debate sincero e aberto sobre os motivos pelos quais elas atraem tanto os jovens, conhecendo as causas para evitar o seu consumo.

Também foi realizada uma resenha sobre a legislação que cuida do tema. A Assistente Social Milene Badaró transcorreu sobre os problemas sociais decorrentes do consumo de entorpecentes e os meios disponíveis de ajuda a usuários e familiares.