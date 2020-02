Paraná Cidadão oferece serviços gratuitos em Abatiá

Haverá vários serviços disponíveis

O programa do Governo do Estado intitulado “Paraná Cidadão” , por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e com a ajuda da Prefeitura e instituições parceiras, oferecerão serviços gratuitos durante os dias quatro, cinco e seis de março, em Abatiá.

O objetivo é promover a cidadania e inclusão para todas as pessoas, oferecendo os seguintes serviços:

Documentação;

Ações de saúde;

Orientação jurídica;

Cultura e lazer;

Ações sociais;

Atendimento ao cidadão.

Serão distribuídas senhas por ordem de chegada às pessoas presentes.

Na quarta- feira (04), somente crianças e adolescentes serão atendidos, pois este dia é exclusivo para fazer o RG desse público.

As ações do Paraná Cidadão são todas gratuitas e continuam na quinta (05) e sexta (06), com a feira de serviços à disposição da população. Entre esses serviços estão a emissão de documentos pessoais, intermediação de vagas de emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientações jurídicas, do consumidor. Ainda informações sobre direitos humanos e assistência social.

Os interessados devem levar comprovante de residência e documentos pessoais em bom estado.

A iniciativa acontecerá no salão paroquial da Igreja Matriz, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na avenida Brasil (Centro). Estabeleceu-se como horário de atendimento o período das nove às 17 horas.