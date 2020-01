Paranaense da Pro Tork completa Rally Dakar aos 61 anos

Disputa durou 12 dias na Arábia Saudita

Lincoln Berrocal (fotos) é a comprovação de que nunca é tarde para conquistar um sonho. Aos 61 anos, atingiu seu objetivo de concluir todos os estágios de uma edição do Rally Dakar, a maior prova off road do mundo.

O piloto patrocinado pela Pro Tork obteve o feito nesta sexta-feira, 17 , ao completar a etapa final do evento, que percorreu quase oito mil quilômetros na Arábia Saudita.

Único brasileiro a competir nas motos, o paranaense era também o mais velho entre os 147 inscritos na categoria. Destes, apenas 96 conseguiram se manter na competição até cruzar a linha de chegada. Lincoln finalizou o grande desafio na 67ª posição, acelerando sua KTM 450 Réplica. Vale lembrar que ele é empresário e atleta amador, não profissional.

Emocionado, o desbravador foi recebido por amigos e familiares ao encerrar a última fase, em Qiddiya, na capital Riad. “Quero deixar um abraço a todas as pessoas que me apoiaram. Gente do mundo inteiro que torceu, mandou palavras de carinho. Com o auxílio de todos pude realizar um sonho e garantir essa alegria ao Brasil. Agradeço, ainda, à Pro Tork que confiou e apostou em mim”, destacou.

Ao todo, foram percorridos 7.893 quilômetros, sendo que em alguns casos as equipes encararam mais de 800 num único dia. Pelo caminho, rios, vales e uma infinidade de areia, incluindo dunas de até 200 metros de altura. “Os últimos trechos foram particularmente tensos, com muitas pedras e riscos de queda. Precisei conduzir com cuidado, na ponta dos dedos. Mas graças a Deus estou aqui, deu tudo certo, obtive a nossa vitória”, avalia o brasileiro.