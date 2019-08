Pároco cita Platão em homilia e apregoa participação na comunidade

Durante Missa na igreja Matriz platinense

O padre Rosinei Toniette, líder religioso da Paróquia Santo Antônio de Pádua, celebrou missa na noite de terça-feira, dia 20, e participou de homenagens aos 105 anos de emancipação política do município.

O evento contou com a presença do prefeito Professor Zezão(PHS), de parte de sua equipe, que integrou algumas das liturgias, além dos fiéis católicos que prestigiam as iniciativas da igreja.

Ele mencionou, em sua homilia, o filósofo grego Platão (nasceu e morreu em Atenas 428 /347 a.C.). Contextualizou e explicou didaticamente e simplificou algumas frases como “Só pelo amor o homem se realiza plenamente”; “Vencer a si próprio é a maior das vitórias” e “Procurando o bem para os nossos semelhantes encontramos o nosso”.

Também exortou a todos a uma maior participação na comunidade, ajudando no que for necessário.

Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental.

Fotos: Vinícius Corsini/PASCOM