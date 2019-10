Passeata da Polícia Civil e agentes de saúde pelo Outubro Rosa em Jacarezinho

Na manhã desta terça-feira

As mulheres da Polícia Civil de Jacarezinho, junto com os agentes de epidemiologia das unidades de saúde participaram na manhã desta terça-feira, dia primeiro, de uma passeata pela rua Paraná até a praça Rui Barbosa no centro de Jacarezinho.

A passeata teve como objetivo divulgar a Campanha Outubro Rosa que é realizada neste mês e voltada a alertar especificamente as mulheres e a sociedade, de uma forma em geral, sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.