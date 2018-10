Wenceslau Braz: Enterrado corpo de homem morto por escorpião

Ele solteiro e gêmeo

O corpo de Irineu Inocêncio (fotos), de 38 anos, foi velado – após ser preparado pela Funerária UniWences – na Capela Municipal e sepultado na manhã desta sexta-feira,dia cinco, no cemitério de Wenceslau Braz.

Ele, que era irmão gêmeo de Irani, estava de chinelos fazendo a limpeza da casa do cunhado quando , por volta das 11 horas, foi picado por um escorpião no bairro Olho D’água, perto do antigo IBC.



Com dores fortes, foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal e em seguida transferido para a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, mas acabou falecendo.O socorro desse tipo de fatalidade só pode ser feito pela 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, distante cerca de 110 km de Wenceslau Braz e demorou muito até chegar na UTI.

Segundo o npdiario apurou, a picada foi do escorpião chamado de rabo amarelo e atingiu o pé da vítima.

Irineu era ajudante de decoração numa empresa que atuava em formaturas, festas etc.

Esse tipo é a terceira espécie de escorpião mais venenosa do mundo.Vítimas de ataques sentem os efeitos do veneno de imediato, que provoca fortes dores no local, tontura, suor e salivamento excessivo, náuseas e vômitos, além de insuficiência cardíaca e respiratória, com risco de morte.

O veneno age rápido no sistema nervoso e dependendo da quantidade e do estado imunológico da pessoa, pode levar a morte em poucas horas. As reações variam para cada tipo de organismo, mas o ataque requer providencias rápidas e urgentes, se não socorrida a tempo, a vítima pode morrer em questão de horas, principalmente, se for criança ou idoso.

O “soro antiescorpiônico” uma solução injetável,é a providência urgente que pode salvar a vida da pessoa.

Os primeiros socorros devem ser lavar rápido a parte afetada com água e sabão; chamar SAMU ou bombeiros e não tocar nem apertar o local.