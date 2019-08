Pinhalão é bronze na fase final dos Jogos Escolares (vídeo)

No futsal ACD

A Escola Municipal de Educação Especial Mãos de Luz, de Reserva conquistou o título de campeã do 66º Jogos Escolares do Paraná. E, para orgulho do Norte Pioneiro, a medalha de bronze ficou com a Escola de Educação Especial Nova Vida, de Pinhalão (Núcleo Regional de Educação de Ibaiti).

A equipe do professor Selmo de Carvalho enfrentou a Escola Municipal Elenice Correia, de Guaraniaçu. No primeiro tempo, as duas equipes marcaram um gol cada uma. Já no segundo tempo, a equipe de Pinhalão marcou duas vezes, contra apenas uma, marcada pela equipe adversária.

Com isso, Pinhalão conquistou o título de a terceira melhor equipe escolar de futsal ACD(Atletas com Deficiência) do Paraná. A fase final dos JEPs foi disputada em Foz do Iguaçu, de 3 a 10 de agosto. Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Foz do Iguaçu.

A coordenadora do NRE ibaitiense, Izabel Cristina de Moraes, entregou as medalhas (vídeo e fotos).

A equipe de Reserva, do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Telêmaco Borba disputou o título contra a Escola Municipal de Educação Especial Santa Clara de Assis, de Cândido Abreu (NRE de Ivaiporã), que sofreu o terceiro gol da derrota de 3 X 2 no minuto final da partida.

Cândido de Abreu abriu o placar primeiro, aos 13’43”. Menos de três minutos depois, o time de Reserva igualou o placar. Já no início do segundo tempo, Cândido Abreu ampliou a vantagem. Mas a equipe de Reserva, com um jogo forte e dominando o ataque, empatou logo em seguida.

Com um jogo tenso e de muitas faltas, a previsão era de que o título fosse disputado nos pênaltis. Mas, faltando 20 segundo para o término da partida, Reserva aproveitou a falha da defesa de Cândido de Abreu e marcou o terceiro gol, confirmando a vitória. Resultado: EMEE Mãos de Luz, de Reserva 3 X 2 EMEE Santa Clara de Assis, de Cândido Abreu.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario