Platinense reencontra mãe em programa de auditório

Caso foi relatado na televisão

Joana Darc, de Santo Antônio da Platina, procurou recentemente o Programa do Ratinho (SBT) para tentar encontrar a mãe, que a deixou aos três meses com uma amiga, e fugiu.

A mulher contou que ela,aos 15 anos, acabou fugindo também porque o pai tinha problemas com bebida alcoólica e era violento.

O encontro após décadas se deu ao vivo no ar, provocando emoção, choro e alegria.

Orli, comovida, reside atualmente em Criciúma(SC) e apareceu de surpresa no palco.