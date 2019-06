Platinenses ganham ouro e bronze no vôlei

Nos JEPs em Carlópolis

Carlópolis foi palco da segunda fase dos Jogos Escolares regionais do Paraná, onde jovens de 12 cidades uniram-se através do esporte.

A equipe do Colégio Casucha, sob os olhos do “grande” professor Jefão, levou o ouro no Voleibol Masculino A (15 a 17 anos) e no Feminino B (12 a 14 anos). E ficou com o bronze também na mesma modalidade no Masculino B.

Pais, familiares e amigos se deslocaram para o evento no intuito de incentivar seus filhos e prestigiar o momento.

A competição contou com o apoio incondicional dado pelo secretário Gilmar Amaral, que fornece através do Poder Municipal, todo o acervo de material aos atletas.

“O Esporte é o elo que liga todos sem distinção, além de proporcionar sonhos e interação”, afirma.

