PM apreende adolescente ibaitiense com 1 kg quilo de maconha

E ainda mais 95 buchas de cocaína e 34 pedras de crack

Nesta quinta-feira, dia 15, Policiais Militares da Agência Local de Inteligência do 2º BPM realizavam diligências com informações relativas ao tráfico de drogas nos bairros Vila Esperança e Cohapar no município de Ibaiti, quando em monitoramento viram um conhecido adolescente com outro indivíduo e fizeram a abordagem.

Com o rapaz de 17 anos foram encontradas numa mochila, 479 buchas de maconha (960 gramas), 95 buchas de cocaína (38,3g) e 34 pedras de crack (6g) além de R$ 80,00 em dinheiro e um celular; e com o outro jovem (21 anos) foi encontrado um cigarro de maconha.

Os envolvidos, os entorpecentes, objetos e dinheiro foram entregues na 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.