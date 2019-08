PM cumpre mandados de prisão em Ribeirão do Pinhal

Desacato e tráfico

A Polícia Militar cumpriu nessa terça-feira, dia 27, dois mandados de prisão em Ribeirão do Pinhal. A equipe de Rádio Patrulha (RPA), realizava patrulhamento em ambas as situações.

Na primeira, à Rua Salvador Alves Siqueira, por volta das 10h30m, se deparou com uma mulher conhecida no meio policial pelo envolvimento com o crime, em averiguação constatou-se que a suspeita possuía mandado de prisão pelo crime de desacato, sendo assim encaminhada à delegacia de Polícia Civil.

A segunda situação se deu na Rua Paraná, as 14h30m, onde a equipe abordou indivíduo, também conhecido no meio, que possuía mandado pelo crime de tráfico de drogas. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

Isso demonstra a importância da presença da Polícia Militar junto à comunidade, sempre perspicaz ao cumprimento da lei.