PM descobre tráfico de drogas e prende três em Jacarezinho

Crime de desacato também foi registrado

No meio desta semana duas mulheres e um homem foram presos entre as ruas Vereador Anacleto do Carmo e Quintino Bocaiúva, em Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, foi realizada a denúncia que estaria ocorrendo tráfico de drogas naquela região. Assim, foram ao local, onde viram um homem vendendo duas buchas de maconha às mulheres.

Foi solicitado apoio da Rádio Patrulha, uma vez que as mulheres começaram a desacatar os PMs. Por isso, além de serem detidas por consumo pessoal, também responderão por desacato. Já o homem foi preso por tráfico de drogas.