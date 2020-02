PM detém homem com arma em Salto do Itararé

Sexta-feira à noite após tentar fuga

Um homem foi flagrado pela Polícia Militar com uma espingarda transitando pela rua Manoel Caetano de Carvalho em torno de 22 horas desta sexta-feira, dia sete, em Salto do Itararé.

Ele estava com um menor na garupa da Honda/CG Titan Fan 125, cor vermelha, em alta velocidade pelas vias causando risco aos transeuntes. A equipe fez o acompanhamento tático dando a ordem de parada por várias vezes, mas não foi possível até chegar na divisa do município com o Estado de São Paulo, entrando em uma estrada rural até chegar ao Bairro Corredeira já em Barão de Antonina(SP), onde o condutor derrapou a moto e caiu.

O adulto confessou que não tinha documentação do veículo e nem habilitação. Sofreu escoriações e o adolescente identificado não teve nenhuma lesão corporal. A moto (foto) e a arma longa de ferrolho rebatido, sem marca aparente e calibre 22 (foto) foram apreendidas.

O motorista e o garoto (acompanhado do pai e de um conselheiro tutelar) foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. O elemento maior de idade foi responsabilizado por direção perigosa, infração de trânsito e porte ilegal de arma de fogo.