Ontem de manhã

Às 11h45m desta quinta-feira, dia 26, após denúncia anônima sobre tráfico de drogas na BR-153, os PMs viram um veículo Fiat/Siena saindo com alguns ocupantes, sendo o carro acompanhado e realizada a abordagem na Rodovia, próximo ao KM 105, perto de um posto de combustíveis.

Foi detido em flagrante um jovem de 19 anos com uma porção de cocaína, apreendidos o carro, três celulares, e uma embalagem com vestígios da droga.