PM prende em Cambará indivíduo com moto roubada em Jacarezinho

Marginal tem várias passagens pelo mesmo crime

Com a frequência de roubos de motocicletas que vem ocorrendo em Cambará, com base nos relatos das vítimas, os Policiais Militares levantaram as características do suspeito e nesta segunda-feira (10), por volta das 13h30min, o trabalho deu resultado.

Uma motocicleta, na Rua Minas Gerais Jardim Santo Antônio, com as mesmas características de uma moto roubada de um mototaxista de Jacarezinho (53 anos), foi vista. O bandido tentou fugir da abordagem, mas colidiu com outra moto e foi detido.Os PMs confirmaram que o veículo era o que fora roubado.

O marginal foi reconhecido pela vitima como sendo autor de pelo menos dois outros roubos na cidade, todos com uso de arma fogo. Ainda compareceu no local outra vítima que também reconheceu o sujeito e, inclusive, afirmou que estava recebendo mensagens de Whatsaap do autor do roubo de sua moto, nas quais ele exigia dinheiro para devolver.

O elemento confirmou que uma das motos que roubou havia entregado numa “biqueira” a troco de drogas; o indivíduo (19 anos), morador do Bairro Ignez P. Hamzé, foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.