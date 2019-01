PM prende homem com revólver em Carlópolis

Arma havia sido furtada

A Polícia Militar de Carlópolis prendeu um homem às 2h40m desta segunda-feira,dia 28, no Jardim Bela Vista.

Em patrulhamento pelas imediações do Auto Posto Garbelotti, sentido Fazenda do Rosalo – local que acabara de ocorrer um furto – Policiais Militares viram um Corsa identificado como “Taxi”.

Abordado, foi encontrado dentro do carro, debaixo do tapete do lado do motorista, um revólver calibre .32, municiado com seis cartuchos intactas.

O cidadão não possuía porte da arma, sendo preso e encaminhado à Polícia Civil.