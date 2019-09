PM prende homem por incêndio criminoso em Siqueira Campos

Brigou com familiares e ateou fogo

Um homem teve desentendimento com a esposa e após isso, de maneira intencional, ateou fogo na sua casa, na rua Marcílio da Rocha(Estação) no final da tarde de domingo, dia 22, em Siqueira Campos. Depois, entrou em luta corporal com o outro filho da companheira(seu enteado) e fugiu tomando rumo desconhecido.

Só que o fogo acabou chegando ao Barracão do Lima, ao lado da subestação da Copel, se alastrando. Logo, os bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegaram ao local.

Familiares confirmaram o autor do crime.

Após diligências na Avenida Brasil próximo a uma mata a equipe localizou o indivíduo todo ensanguentado, e que se encontrava com lesão no nariz e escoriações no braço direito devido a briga. Foi encaminhado primeiramente à Santa Casa para atendimento e posteriormente à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.