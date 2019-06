PM prende indivíduo vendendo drogas em Jacarezinho

Com objetos utilizados para o tráfico

Após recebimentos de denúncias anônimas, os Policiais Militares da Agência de Inteligência começaram a monitorar as atividades do suspeito de 18 anos, constatando que realmente ele estava comercializando drogas em sua residência, localizada na Rua Mato Grosso, Vila Scylas.

No início da noite de quinta-feira, dia 27, por volta das 18 horas, quando dois usuários chegaram à residência dele para comprar entorpecentes, o local foi abordado. No quarto do indivíduo, em cima de uma prateleira, foram encontradas 30 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, uma porção de maconha, dinheiro, celular e um caderno contendo a contabilidade do tráfico.

Os usuários também foram identificados (30 e 18 anos de idade) e afirmaram que estavam ali para comprar drogas. O suspeito de tráfico assumiu ser o dono do entorpecente apreendido.