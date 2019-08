Libertado rapaz que abandonou filho em Siqueira Campos

Ainda desacatou autoridades

A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo conselho tutelar, na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Santa Casa em Siqueira Campos, onde um homem conhecido como “Biscuit” já conhecido, estava na frente de uma distribuidora de bebidas com seu filho de apenas quatro anos.

“Biscuit”, na verdade Vladimir Paulo da Silva, estava defronte da Santa Casa dormindo num banco, e o filho ao relento (estava tremendo e com frio) e próximo a uma via de grande movimento de veículos na cidade. Ao ver a cena a equipe retirou a criança e entregou aos funcionários da unidade de saúde para atendimento médico.

Após esse fato, acordaram Vladimir, que de imediato começou a desacatar as conselheiras, partindo pra cima delas com intenção de agredi-las, não sendo possível, pois entraram no imóvel. Não contente, começou a chutar a porta do estabelecimento e a todo o momento desacatava os funcionários e as conselheiras.

O segurança da instituição interveio e entrou em vias de fato com o elemento. Em seguida, a PM o algemou.

Na delegacia de Polícia Civil, relatou ter mais dois filhos menores em sua residência. Desta forma a equipe deslocou-se até o local, porém não encontrou ninguém.

O homem foi preso em flagrante por desacato, abandono de incapaz e resistência à abordagem, mas já está em liberdade.