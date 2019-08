PM prende traficante de cocaína em Carlópolis

Após abordagem em bares

Equipes abordaram bares nas Ruas Bauínea e José Paulo de Miranda, nos Bairros Vista Alegre, Novo Horizonte e Centro de Carlópolis, entre 22 horas e quatro horas da madrugada de sábado, devido as informações sobre indícios de tráfico de drogas nos estabelecimentos.

Com um freguês havia pinos de cocaína e mais dois pinos com uma moça. Na sequência, a viciada comentou ter comprado a droga do primeiro revistado. Os PMs foram até a casa dele, com cães farejadores.

Na busca domiciliar, encontrado um frasco de plástico com mais sete pinos de cocaína e um simulacro de revólver. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local. A usuária de entorpecentes foi encaminhada para lavratura de Termo Circunstanciado.

Resultados da Operação:

10 abordados;

02 motocicletas fiscalizadas;

03 automóveis abordados;

01 busca domiciliar;

01 abordagem em bar

01 indivíduo preso;

01 indivíduo encaminhado para TCIP;

11 pinos de substância análoga a cocaína;

R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie apreendidos;

01 simulacro de revólver apreendido.