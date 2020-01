PM recaptura foragido da cadeia de Cambará

Estava num estádio de futebol

As equipes de posse de informações de que os foragidos da cadeia pública de Cambará estariam homiziados dentro do campo do Matsubara(time de futebol), na rua São José, foram neste fim de semana até a rua São José e realizaram um cerco.

Anderson Alves Marcelo, vulgo Birão (foto) estava na laje da arquibancada e não resistiu.

O indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Londrina pelo Art. 33 (tráfico de drogas).

Veja como foi a fuga aqui: https://npdiario.com/capa/presos-fugiram-da-cadeia-de-cambara-nesta-madrugada/