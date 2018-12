Recuperada motoneta furtada e detido receptador em Cambará

Indivíduo tenta fugir

Nesta quinta-feira, dia 17, às 19 horas a equipe estava se deslocando para atender uma ocorrência quando avistou uma motoneta Honda/Biz 125 ES cor preta sem placa, na Rua Ciro Bergamaschi, Conjunto Ignez Panich Hamzé, emCambará.

A equipe decidiu realizar a abordagem e ao revistar o condutor nada de ilícito foi encontrado.

Ao perguntarem porque a motoneta estava sem placa, disse que a comprou de um homem de Ourinhos-SP para trabalhar no sítio em Jacarezinho e que não possui nenhum documento ou nota de leilão. No local, os PMs verificaram que o chassi estava pinado. Entretanto foi consultado o número do motor e constatou ser uma motoneta furtada no último dia 19 na cidade de Canitar-SP.

Após a abordagem e avisado que iria ser encaminhado para averiguações,tentou fugir da equipe, pulou dentro de residências, mas foi contido. Veículo e receptador foram levados para a delegacia de Polícia Civil.