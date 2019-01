Polícia Civil de Jacarezinho prende assassino

Suspeito já era investigado por outros crimes

Um jovem de 28 anos que confessou ter matado com pauladas outro jovem no começo de dezembro na vila Leão em Jacarezinho, foi preso nesta sexta-feira (4) pelas equipes da Polícia Civil de Jacarezinho.

Vinícius Manuel dos Santos, de 28 anos. Ele golpeou a cabeça de um homem de 33 anos com pedaço de madeira até a morte por ter sido ameaçado em função de uma dívida de droga de 100 reais. O crime foi no dia 12 do mês passado.

Na ocasião, por volta das duas horas da madrugada, Eder Aparecido Silva foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho atendido em razão dos ferimentos. A vítima havia sido encontrada por populares na Rua Maracaju, Vila Leão, no meio da rua e com grande quantidade de sangue saindo de sua cabeça, não resistindo aos ferimentos e entrando em óbito na unidade de saúde.

Imediatamente após tomar conhecimento do fato, a Polícia Civil iniciou investigações para se chegar à autoria do delito. Em levantamento no local onde a vítima foi socorrida e nas proximidades um pedaço de madeira, tipo caibro, com marcas de sangue.

Nas investigações, após receberem algumas denúncias anônimas dando conta do possível autor do delito, os policiais iniciaram diligências na tentativa de levantar provas materiais do crime.

O homicida foi localizado já no escritório de seu advogado e confessou, entretanto, mas como já havia passado o flagrante e não pode ser detido pelos policiais civis, sendo aguardado se apresentar na delegacia para prestar depoimento.

Depois, o rapaz alegou ter dívidas de drogas com a vítima, em torno de R$ 100,00 e que ele o estaria ameaçando.Quando se encontraram na rua, acabou sendo cometido o assassinato.

A delegada Carolinne dos Santos Fernandes representado por prisão preventiva, tão logo ficou claro a autoria.

Trata-se de indivíduo de extrema periculosidade e totalmente alheio às regras de direito impostas aos cidadãos de bem da sociedade civil organizada e já vinha sendo investigado pelo cometimento de outros delitos, tendo sido reconhecido pelas vítimas em dois roubos.