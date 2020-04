Polícia Civil prende assassino em Siqueira Campos

Elemento matou a vítima a golpes de canivete

Em torno de 10h30m deste domingo, dia 12, Policiais Civis de Siqueira Campos prenderam um homem de 30 anos perto de terreno onde famílias invadiram área, conhecida como Bairro Estação, pertencente à Rede Ferroviária Federal. Ele matou a golpes de canivete no local Juarez Paiva de Oliveira, 50 anos, após discussão por volta das 23 horas do sábado, dia 11.

A equipe elucidou o crime e prendeu em flagrante o rapaz, que foi cercado perto de um barraco pela frente pelo investigador Fernando Teixeira, e por trás pelo próprio delegado Juliano Fonseca (foto). Ele, que tem várias passagens por violência, incluindo tentativa de homicídio e Maria da Penha, não reagiu.

O homem chegou a negar o assassinato, mas estava com uma calça jeans com manchas de sangue, além de ter relatado à conhecidos que havia matado Paiva e ainda há duas testemunhas do crime.

O indivíduo já havia brigado fisicamente com a vítima e agora aguarda decisão da Justiça, encarcerado na cadeia local.