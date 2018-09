Polícia Civil prende homem por receptação em Ribeirão do Pinhal

Mestre de obras de 53 anos foi vítima do furto

Um homem de 56 anos (foto) , morador do bairro Portelinha, em Ribeirão do Pinhal, foi detido pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (dia 18) pelo crime de receptação. Ele estava na posse de um Smartphone Galaxy J1 furtado de um cidadão na véspera do Natal do ano de 2016 na Avenida Silveira Pinto, centro da cidade.

O mestre de obras de 53 anos, que foi vítima do furto, disse para a polícia que estava em uma lanchonete com a família quando notou a falta do aparelho, agora recuperado em ação desenvolvida pelas policiais Patrícia Oliveira e Valquíria Reis.

O receptador está à disposição da Justiça e as conclusões das investigações serão encaminhadas ainda esta semana ao Ministério Público pelo delegado Tristão Antônio Borborma de Carvalho, que preside o caso.