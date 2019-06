Polícia Civil prende traficante em Ribeirão Claro

Numa casa no centro da cidade

Na manhã desta quinta-feira, dia seis, os policiais civis de Ribeirão Claro, com o apoio do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da 12ª SDP (Subdivisão Policial) de Jacarezinho realizaram o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência de M. P. B, de 19 anos de idade, localizada no centro da cidade.

A diligência foi solicitada pela Delegada de Polícia de Ribeirão Claro , Patrícia Cavalari Bocamino Taborda, em virtude da existência de denúncias, as quais recaíam sobre o jovem.

No local, foi dada ciência do Mandado e, após busca minuciosa pelos cômodos e quintal da residência, localizada e apreendida em cima de uma guarda roupas, porção de maconha, a qual teve a propriedade admitida pelo rapaz.

Na casa, ainda foi apreendido um smartphone.

O elemento encontra-se preso na carceragem da Delegacia de Ribeirão Claro à disposição da Justiça.