Polícia Militar apreende espingarda de caçador em Tomazina

Um sitiante denunciou o homem que abandonou arma e fugiu

A PM foi até a Estrada Rural do Sapé e após patrulhamento próximo da aldeia indígena, viu um indivíduo saindo de dentro de uma plantação de trigo com dois cachorros e de posse de uma arma de fogo tipo espingarda. Ao ver a viatura, se embrenhou em uma mata.

Diante do ocorrido a equipe tentou realizar a abordagem, mas sem êxito. Após realizar uma varredura na plantação, localizou uma espingarda calibre 32 da marca Rossi com nº. de série suprimido, e outros artigos de caça. Realizada a apreensão da arma e dos objetos e entregue na delegacia de Polícia Civil local para as devidas providências.