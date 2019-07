Polícia Militar descobre plantações de maconha em Cambará

No meio de matagal

A Polícia Militar vinha recebendo denúncias de que existiriam plantações de maconha em determinados lugares da cidade de Cambará.

Nesta quinta-feira, dia 18, uma equipe encontrou na zona rural do bairro São José, uma plantação com cerca de 30 plantas no local havia três indivíduos manuseando-as e quando perceberam a presença da viatura evadiram-se numa mata fechada.

Em outro local, conhecido por Popular Velha, outra equipe também fez diligências e encontrou em meio a mata, uma estufa com mais 32 plantas de cannabis sativa.

Dessa forma, 62 plantas de maconha foram retiradas e apreendidas por Policiais Militares do 2º BPM. Todas serão incineradas.