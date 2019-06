Polícia Militar detém viciados em Guapirama

Os quatro estavam com cocaína

Realizando patrulhamento em Guapirama, nesta quarta-feira, dia 18, Policiais Militares abordaram um Fiat Palio, azul, no centro da cidade, por volta de 23h45m, sendo encontrado no bolso do condutor um pino de cocaína.

Ao ser questionado, o indivíduo disse ter comprado a droga em Santo Antônio da Platina e iria consumir com mais outros rapazes.

Diante disso, as autoridades foram até o local indicado pelo abordado, uma casa localizada na Gregório Bubna, Vila Turco, onde foram abordadas mais três pessoas, sendo encontrado mais um pino de cocaína.

Os quatro foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil e tomadas as providências.