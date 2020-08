Polícia Militar prende dois ladrões em Ribeirão Claro

Um deles já estava com tornozeleira eletrônica e piorou situação

Policiais Militares receberam informação neste final de semana que indivíduos em atitude suspeita estavam com uma garrafa de wkisky, possivelmente furtada na noite anterior. A equipe imediatamente deslocou-se até a praça Rui Barbosa e abordou os dois (25 e 37 anos).

Na sede do Destacamento, um deles (portando tornozeleira eletrônica) confessou a autoria do furto e que os demais objetos estariam na casa do segundo abordado. Assim, a PM foi até a residência e lá pode encontrar o forno micro

-ondas e uma torradeira elétrica, ambos também furtados junto com a bebida e reconhecidos pela vítima.

Os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências com os objetos que foram restituídos ao proprietário.