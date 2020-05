Polícia Militar prende traficante/receptador em Ibaiti

Na manhã deste sábado na zona rural ( Campinho)

Às 8h20m deste sábado, dia dois, equipes da Agência Local de Inteligência e Polícia Civil de Ibaiti, de posse de mandado de busca e apreensão foram até uma casa na rua Everaldo Kiehl, no Campinho.

No quarto do casal encontrada maconha (quase 100 gramas) atrás de uma televisão; na sala e cozinha apreendido dinheiro em espécie; na gaveta da pia da cozinha havia uma balança de precisão; na garagem uma réplica de pistola (foto). Foi apreendido o aparelho celular do elemento.

Era de informação das equipes que ele havia comprado do autor de um homicídio um celular da vítima de roubo seguido de morte qual ocorreu no último dia 24. Confirmou e levou os PMs até onde tinha ocultado o aparelho, sob uma pedra a cerca de 50 metros de sua residência.

O indivíduo – que responderá por tráfico e receptação – e os objetos apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Ibaiti para que fossem adotado os procedimentos cabíveis de polícia judiciária. Equipe de Rádio Patrulha deu apoio na condução. A mulher não foi indiciada.