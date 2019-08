PM realiza operação Guardião do Norte em Ibaiti

Quarenta e quatro abordagens

Neste domingo, dia 11, a Polícia Militar executou a “Operação Guardião do Norte”, em Ibaiti, com a finalidade de prevenir a ocorrência de delitos dos mais diversos tipos e ordens e, se necessário for, também reprimir os ocorridos (ações reativas).

Na operação, foram abordados 32 carros e doze motocicletas, com seus respectivos condutores. Numa das averiguações, encontraram duas porções de cocaína com um condutor, o qual estava com CNH vencida e sob influência de álcool.

Na delegacia, ainda foi constatado que o indivíduo (36 anos) estava com mandado de prisão por execução de alimentos.

Foram confeccionados autos de infração de trânsito e apreensão de um veículo e uma motocicleta.