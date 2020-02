Polícia Militar recupera objetos furtados em Wenceslau Braz

Veja tudo que foi encontrado

Nesta quinta-feira, dia 27, Policiais Militares da Agência Local de Inteligência realizaram diligências a respeito de furtos. Com informações de quem seriam os possíveis autores, também houve identificação das pessoas que haviam comprado os produtos.

Dessa forma, as abordagens aconteceram em quatro locais distintos em Wenceslau Braz, e como resultado, houve a apreensão de um menor (17 anos) como autor e três homens pelo crime de receptação. Com um dos abordados ainda foram encontradas quatro porções de cocaína, e um simulacro.

Também recuperados uma câmera fotográfica, três notebooks, uma caixa de som e uma televisão.

Salienta-se ter havido a identificação dos demais autores e as providências já estão sendo tomadas pelas autoridades competentes.