Polícia Mirim se apresenta em Siqueira Campos

Participação dos alunos

O Programa Social “Polícia Mirim Integrada” do 2º Batalhão de Polícia Militar se apresentou em Siqueira Campos.A iniciativa visa fortalecer em seus alunos os valores familiares, educacionais, religiosos e culturais, utilizando a disciplina e o esporte como ferramentas para afastar os jovens da criminalidade e da ociosidade.

O evento aconteceu no sábado, dia 7, por volta das oito horas, no centro de Siqueira Campos e contou com o prestígio das autoridades Siqueirenses e participação da comunidade, que abrilhantaram ainda mais.