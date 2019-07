Polícia Militar prende traficantes em Carlópolis

Cães farejadores ajudaram na localização das drogas

Nesta madrugada, dia dois, policiais militares averiguavam denúncias de que um indivíduo traficava drogas em sua residência. Segundo informações, o traficante escondia o entorpecente no final da Rua João Antônio Ribeiro, zona rural, de Carlópolis.

Policiais da Agência Local de Inteligência faziam monitoramento no local, quando avistaram o suspeito deixando se evadindo e ao averiguar o terreno, encontraram num buraco, 216 g de maconha e 1.230 tubos tipo eppendorf vazios, recipientes normalmente utilizados para acondicionar cocaína.

Diante do flagrante, as autoridades foram até a residência do indivíduo de 20 anos, e lá o mesmo foi abordado. Chegando ao local, outro homem de 19 anos foi contido pulando o muro da residência e com ele encontrado 66 pedras crack e 17g de maconha.

Também participou da operação a equipe da ROTAM/Canil, que, utilizando os cães Thor e Fenix, localizou mais três porções de crack, pesando 55 gramas, 21 pedras da mesma droga e 43,5 g de maconha, no quintal e dentro casa.

Foram apreendidas, ainda, uma réplica de fuzil AK 47, uma balança de precisão, um celular e utensílios para o preparo da droga.

Ambos receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.